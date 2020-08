Business news: Spagna, debito pubblico registra aumento record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus ha fatto salire a livelli record l'indebitamento dell'amministrazione pubblica della Spagna. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Banca centrale di Spagna, secondo cui il debito pubblico sfiora ora quota 1,29 mila miliardi di euro. Solamente dallo scorso febbraio, il debito pubblico spagnolo ha registrato un aumento di 88.000 milioni di euro a causa dei programmi di spesa pubblica per far fronte all'impatto del Covid-19. Si tratta di una crescita del 7,3 per cento in soli quattro mesi, con un aumento maggiore di quello del giugno 2019. Tutte le singole amministrazioni pubbliche spagnole registrano un aumento del loro debito pubblico rispetto al mese di febbraio: in particolare la spesa maggiore è stata registrata nel campo della sicurezza sociale (Spm)