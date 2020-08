Business news: Regno Unito, inflazione sale all'1,0 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione britannica è balzata inaspettatamente a luglio al suo tasso più elevato da marzo toccando quota 1,0 per cento, una crescita di 0,4 punti percentuali rispetto al mese precedente. È quanto riferisce l’Ufficio nazionale per le statistiche (Ons), secondo cui il dato sull’inflazione è stato influenzato dalla decisione dei rivenditori del settore dell’abbigliamento di applicare i canonici saldi estivi a causa delle chiusure imposte in precedenza per contenere l’emergenza provocata dal Covid-19. Anche i prezzi della benzina - e costi più elevati per il taglio di capelli, le visite odontoiatriche e le sedute di fisioterapia - hanno contribuito all'aumento dell'inflazione, ha riferito l'Ons. Anche l'inflazione di fondo, che esclude i prezzi tipicamente volatili di energia, cibo, alcol e tabacco, è salita all'1,8 per cento rispetto all'1,4 per cento registrato a giugno. (Rel)