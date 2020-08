Business news: Polonia, crescita salari e occupazione a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato del lavoro in Polonia sta iniziando a scrollarsi di dosso le conseguenze negative della pandemia da coronavirus. Secondo l'ultima ricerca dell'Ufficio centrale di statistica, i salari in Polonia sono aumentati del 3,8 per cento a luglio. L'occupazione, pur essendo del 2,3 per cento inferiore rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, è però aumentata dell'1,1 per cento rispetto a giugno. L'Ufficio centrale di statistica informa che a luglio 2020 è stato ripristinato il numero precedente la pandemia di dipendenti nelle imprese. Ciò si è tradotto in un aumento dell'occupazione media nel settore delle imprese dell'1,1 per cento rispetto a giugno di quest'anno. Nel luglio di quest'anno, rispetto a giugno, è stato registrato un aumento della retribuzione lorda mensile media nel settore delle imprese. Su base annua (da luglio 2020 a luglio 2019), lo stipendio medio mensile è aumentato del 3,8 per cento e il tasso di crescita è stato più rapido di quello osservato nei mesi precedenti. Nel complesso, nel periodo di sette mesi del 2020, la retribuzione media mensile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è aumentata in quasi tutti i settori dell'economia. (Vap)