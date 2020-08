© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dalla Bosnia-Erzegovina sono state pari a 2,97 miliardi di euro da gennaio a fine luglio di quest'anno, una quota che risulta equivalente al 14,8 per cento in meno rispetto al medesimo periodo del 2019. Lo riporta il portale “Biznisinfo”. Le importazioni nel periodo citato hanno raggiunto i 4,87 miliardi di euro e sono inferiori del 17,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Bos)