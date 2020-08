Business news: Polonia, governo prevede riduzione del Pil del 4,6 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Polonia ha licenziato un progetto di modifica del bilancio del 2020 che prevede una riduzione del Pil del 4,6 per cento. Lo comunica il quotidiano "Rzeczpospolita". Nel 2019 la crescita era stata del 4,1 per cento e nella legge di bilancio per il 2020 si parlava inizialmente di una crescita del 3,7 per cento. Per quanto riguarda il deficit pubblico di quest'anno, esso viene fissato a 109,3 miliardi di zloty (24 miliardi di euro). La legge di bilancio originariamente approvata per l'anno in corso parlava addirittura del raggiungimento del pareggio. "Il governo adatta il bilancio dello Stato per il 2020 alla situazione legata allo scoppio della pandemia di coronavirus. La diffusione del virus ha provocato la maggiore crisi economica degli ultimi anni, che ha determinato un violento rallentamento dell'attività economica in Polonia e altrove", si legge in un comunicato dell'esecutivo. (Vap)