- Virginia Raggi, sindaco della Capitale, in un tweet si congratula con gli aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino, "primi in Europa a ricevere riconoscimento Airports Council International per procedure anti-Covid e benessere viaggiatori. Gli scali della nostra città tutelano salute e sicurezza di cittadini, turisti e lavoratori". (Rer)