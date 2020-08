Usa: il "killer del Golden State" condannato all'ergastolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joseph James DeAngelo Jr., che ha terrorizzato la California per 40 anni e ha confessato dozzine omicidi a partire dagli anni Settanta, è stato condannato all'ergastolo. L'accordo con i giudici è servito a evitare la pena di morte. Lo riporta l'emittente "Cnn". DeAngelo, 74 anni, lo scorso giugno ha confessato 13 omicidi e decine di stupri. "Quando una persona commette atti mostruosi, deve essere rinchiusa in un luogo dove non potrà mai più fare del male a un'altra persona innocente", ha detto il giudice della Corte Superiore di Sacramento, Michael Bowman. Prima della sentenza, DeAngelo, con un camice arancione e una camicia bianca, si è alzato dalla sedia a rotelle e si è tolto una maschera bianca. Ha spiegato ai parenti delle sue vittime, molti dei quali seduti nella stanza: "Sono veramente dispiaciuto per tutti quelli a cui ho fatto del male". Come parte di un patteggiamento, ha anche ammesso di aver commesso crimini di cui non è stato accusato. Bowman ha imposto 11 ergastoli consecutivi senza condizionale, più un'ulteriore condanna a vita e altri otto anni. Il giudice ha detto che le dichiarazioni del tribunale rilasciate dalle vittime e dalle loro famiglie "rimarranno sempre con me". (Nys)