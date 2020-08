Coronavirus: Zoomarine, tutela salute visitatori e lavoratori è imprescindibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È bene precisare che, sin dalla sua riapertura del 20 giugno - prosegue la nota di Zoomarine - dopo il periodo di lockdown che ha inevitabilmente compromesso le attività del settore terziario e tutte le piccole e medie imprese italiane e mondiali, il parco si è sempre attenuto con rigore e rispetto alle direttive imposte dalla Regione Lazio. Al fine di evitare assembramenti e gestire il flusso degli ospiti del parco, sono stati previsti, fin dalla riapertura, ingressi contingentati, importanti promozioni per incentivare l’acquisto online per ridurre l’accesso in biglietteria incentivando un ingresso diretto, postazioni con gel igienizzante, braccialetti per gestire gli ingressi nei ristoranti, dimostrazioni e spettacoli modulati quotidianamente in base alle affluenze, chiedendo, inoltre, ai visitatori di rispettare il distanziamento sociale indossando le mascherine, più svariate altre misure volte a massimizzare la sicurezza sanitaria degli ospiti. Tali protocolli di sicurezza sono stati adottati da Zoomarine nel rispetto dell’ordinanza regionale e del Dpcm nazionale". (segue) (Com)