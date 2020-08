Coronavirus: Usa, superati 175 mila morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 175 mila persone sono morte negli Stati Uniti a causa del coronavirus, secondo gli ultimi dati compilati dalla Johns Hopkins University. Finora ci sono almeno 175.204 morti e 5.615.998 contagi in tutto il paese. Il 29 febbraio si conta il primo decesso segnalato. Il 23 aprile si è superata quota 50 mila morti morti. Il 23 maggio 100 mila morti. Il 28 luglio i 150 mila morti. Un gruppo di studio dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie prevede ora che quasi 195 mila persone moriranno di coronavirus negli Stati Uniti entro il 12 settembre. Mentre gli studenti ritornano nei campus del paese, almeno 15 Stati segnalano casi positivi di coronavirus nelle università. Nel frattempo, la Casa Bianca ha anche designato ufficialmente gli insegnanti come "lavoratori essenziali". Appena poche settimane dopo che molti paesi europei hanno aperto i loro confini ai viaggiatori all'interno del continente, alcuni stanno chiudendo di nuovo, apparentemente compromettendo gli sforzi per salvare l'economia del turismo estivo del continente.(Nys)