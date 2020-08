Piemonte: nel fine settimana saltano fermate Trenitalia ad Arquata Scrivia e Tortona in provincia di Alessandria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I collegamenti tra la Liguria e la Lombardia questo fine settimana non fermeranno ad Arquata Scrivia e a Tortona, in provincia di Alessandria. Una scelta presa in relazione alla normativa piemontese che prevede il distanziamento sociale a bordo dei treni con la capienza massima ridotta al 50 per cento. In alternativa verrà predisposto un servizio sostitutivo nelle località interessare. Chi parte da Genova invece potranno utilizzare i servizi di collegamento regionali tra il capoluogo ligure e Arquata Scrivia. (Rpi)