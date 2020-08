Usa: Georgia, indagato l'agente che ha usato il taser su una donna afroamericana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dipartimento di polizia della Georgia sta indagando su uno scontro già divenuto virale in cui un ufficiale di polizia caucasico colpisce una donna afroamericana con un taser. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Martedì scorso, un agente della polizia della contea di Gwinnett ha risposto a una segnalazione per danni alla proprietà. Quando è arrivato sul posto, una donna che aveva chiamato per la denuncia gli ha detto che un paio di persone avevano lanciato una bottiglia contro la sua auto. Ha anche detto all'agente che una delle persone aveva minacciato di aggredire lei e suo figlio di nove anni, secondo una dichiarazione sull'arresto sul sito web della contea. La donna ha indirizzato l'agente verso la casa dove credeva che le persone che avevano lanciato la bottiglia fossero alloggiate. L'agente si è avvicinato alla casa e ha tentato di parlare con una donna che si trovava sul portico - identificata dalla polizia come Kyndesia Smith - ma Smith ha cominciato a urlargli contro, secondo la dichiarazione. Egli avrebbe detto a Smith che se non gli avesse lasciato fare il suo lavoro, sarebbe stata messa agli arresti. Dopo "diversi avvertimenti", l'agente ha informato Smith che era in arresto. Smith, tuttavia, avrebbe resistito a essere ammanettata, spingendo l'ufficiale a colpirla con il taser. (Nys)