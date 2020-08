Usa: 21,8 milioni di spettatori per il discorso di Biden, in calo rispetto al 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso Joe Biden che ieri sera ha accettato la nomina presidenziale del Partito democratico è stato l'evento più alto della settimana per la Convention Nazionale Democratica, mentre ha attirato un pubblico più ristretto rispetto al discorso di Hillary Clinton alla convention del 2016, secondo le prime stime di Nielsen Media Research. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il discorso di Biden è stato visto da 21,8 milioni di persone in televisione, secondo le prime stime di Nielsen, battendo i numeri di altri importanti interventi alla convention. Il dato, che non include lo streaming online del discorso, è destinato a crescere quando si aggiungeranno altre reti. La stima iniziale per il pubblico televisivo di giovedì è un leggero aumento rispetto alla sera precedente, quando la senatrice Kamala Harris ha tenuto il suo discorso di accettazione come compagna di corsa di Biden e l'ex presidente Obama ha parlato a sostegno del suo ex vice presidente. Tuttavia, i numeri iniziali segnano un calo del 21 per cento rispetto al discorso di Clinton al convegno del 2016, quando accettò la nomina democratica quell'anno. È anche oltre il 38 per cento in meno rispetto al discorso di accettazione del presidente Trump al congresso repubblicano di quattro anni fa, che ha attirato 34,9 milioni di spettatori. (Nys)