Usa: il governatore repubblicano del Vermont dice che non voterà per Trump

- Il governatore repubblicano del Vermont, Phil Scott, ha dichiarato che non voterà per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella corsa alla Casa Bianca del 2020 e che prenderà in considerazione la possibilità di sostenere l'ex vice presidente Joe Biden, il candidato del Partito Democratico. Lo riporta il sito "The Hill". Scott, un critico della Casa Bianca che in precedenza aveva detto di non aver votato per Trump già nel 2016, ha dichiarato in una conferenza stampa di essere "piuttosto irremovibile nel non sostenere il presidente". Il repubblicano del Vermont aveva anche detto all'inizio di quest'anno che Trump "non dovrebbe essere in carica", e ha sostenuto la procedura di impeachment dei Democratici della Camera contro di lui nel 2019. L'opposizione di Scott a Trump non è particolarmente sorprendente, dato il suo appoggio a William Weld, l'ex governatore repubblicano del Massachusetts, alle primarie del Partito repubblicano nel 2020. Alla fine Weld si è ritirato. Trump accetterà formalmente la nomina del Partito Repubblicano per il 2020 alla sua convention di questa settimana e mantiene forti livelli di approvazione tra i repubblicani. "Non ho deciso a questo punto se votare per l'ex vicepresidente Biden", ha detto Scott. "Ma è qualcosa che potrei prendere in considerazione". (Nys)