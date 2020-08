Business news: Romania, economia diminuisce del 10,5 per cento su base annua in secondo semestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Romania è diminuita nel secondo trimestre di quest'anno del 12,3 per cento rispetto ai primi tre mesi e del 10,5 rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo ha annunciato l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Si tratta della più grande contrazione economica degli ultimi 24 anni. Nella prima metà del 2020 il prodotto interno lordo è diminuito, rispetto al primo semestre 2019, del 4,7 per cento, sulle serie lorde e del 3,9 per cento sulle serie destagionalizzate. Le stime risentono delle difficoltà create dalla crisi pandemica del coronavirus e dall'instaurazione dello stato di emergenza e dello stato di allerta. Queste difficoltà sono state legate alla raccolta di dati di base che rappresentavano input per i conti nazionali e si sono concretizzate in un aumento del tasso di mancata risposta. Fonti alternative sono state utilizzate per integrare le informazioni al fine di minimizzare, per quanto possibile, gli effetti di queste cause sulla qualità degli indicatori prodotti. (Rob)