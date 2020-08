Business news: Ucraina, in aumento riserve gas naturale in strutture sotterranee di stoccaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve di gas naturale dell'Ucraina sono aumentate del 3,2 per cento rispetto alla scorsa settimana. Lo riferisce il gestore del Sistema di trasmissione del gas, rilevando come i volumi negli impianti di stoccaggio sotterranei ucraini sono aumentati a 23,85 miliardi di metri cubi dall'8 al 15 agosto. A inizio settimana, le riserve di gas negli impianti di stoccaggio sotterraneo erano più alte del 39 per cento rispetto all'anno precedente (17,2 miliardi di metri cubi). Ad oggi, le strutture di stoccaggio dell’Ucraina sono piene al 77 per cento. L’11 marzo scorso l'Ucraina ha iniziato a pompare gas per lo stoccaggio in vista della nuova stagione di riscaldamento. (Rum)