- "Non ci serve il modello presidenzialista, perché non abbiamo bisogno di un uomo forte ma di una società forte". Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo del Partito democratico alla Camera, al Meeting Rimini. Per Delrio "non c'e' bisogno di uno Stato che invada ma di uno Stato che sappia accompagnare e riconoscere le forze del Paese, come dice la Costituzione", ha sottolineato l'esponente dem. (Rin)