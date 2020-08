Coronavirus: Zoomarine, tutela salute visitatori e lavoratori è imprescindibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del recente Dpcm del 7 agosto e dell’ordinanza del ministero della Salute del 16 agosto, Zoomarine, "aderendo ad un senso di responsabilità nazionale volto alla tutela e al benessere di ogni singolo visitatore e lavoratore del parco - si legge ancora nella nota - è stato ulteriormente ridotto il numero di accessi al parco chiudendo il canale di acquisto della biglietteria, consentendo l’ingresso ai soli possessori di un biglietto acquistato o prenotato online ed è stato imposto l’obbligo di mascherine in tutto il parco ad eccezione delle zone acquatiche. Inoltre, sono stati ulteriormente incrementate le dimostrazioni giornaliere e riorganizzati gli accessi alle aree di dimostrazione. Lo scenario della stagione 2020 di Zoomarine può essere riassunto con un unico aggettivo: devastante. Il parco è stato chiuso per oltre 3 mesi ed ha riaperto in piena estate, con un’apertura limitata a quattro giorni alla settimana. La riapertura a pieno regime è avvenuta solamente ad agosto ed esclusivamente nelle giornate a ridosso di Ferragosto. Ad oggi, l’affluenza complessiva dei visitatori è del 30 per cento rispetto la scorsa stagione. Oltre un 70 per cento di presenze in meno che creano un bilancio parziale pesantissimo". (segue) (Com)