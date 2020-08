Coronavirus: Zoomarine, tutela salute visitatori e lavoratori è imprescindibile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante una situazione complessa e piena d’incognite, Zoomarine, "con grande professionalità e coraggio, ha deciso di offrire e continuare ad offrire i suoi servizi al pubblico mettendo in conto le difficoltà e le conseguenze di questa gigantesca crisi economica. Anche in questa stagione molto complessa Zoomarine continua a creare momenti di divertimento in piena sicurezza, promuovendo l’educazione ambientale e la sensibilità verso gli animali. Una delle priorità di questa stagione è stata anche quella di offrire quanti più posti di lavoro possibile allo staff che ogni anno con passione a professionalità si prende cura degli animali e del pubblico nel parco", conclude la nota. (Com)