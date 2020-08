Usa: Kris Kobach nel 2019, Trump è entusiasta del progetto del muro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kris Kobach, ex segretario di Stato del Kansas e alleato del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato in un'intervista televisiva del 2019 di aver parlato tre volte con Trump della raccolta fondi per la costruzione di un muro al confine col Messico per la quale è ora indagato l'ex stratega Steve Bannon. Lo riporta l'emittente "Cnn". Kobach ha detto che Trump era "entusiasta" del progetto e ha dato la sua benedizione. "Ho parlato con il Presidente di questo progetto in tre occasioni", ha detto Kobach, il consigliere generale e membro del consiglio di amministrazione del progetto. "E lui ha detto - la prima volta che gliene ho parlato - ha detto: 'Beh, dite ai ragazzi di We Build The Wall, che hanno la mia benedizione'. E usò queste esatte parole", ha continuato Kobach, che ha detto di aver sentito Trump anche solo una settimana e mezza fa, per tenerlo aggiornato "sui nostri progressi". Kobach, che in seguito ha anche fatto parte della commissione per le frodi elettorali di Trump nel 2017 e si è candidato a governatore del Kansas nel 2018, ha fatto diversi altri commenti sull'approvazione del progetto da parte di Trump, dicendo in un altro video del gruppo che il presidente "ha espresso un chiaro entusiasmo per il progetto". (Nys)