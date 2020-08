Usa: Bannon, contro di me attacco politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex consigliere del presidente statunitense Donald Trump, Steve Bannon, ha definito il suo arresto di ieri un "omicidio su commissione politico" e ha giurato di combattere le accuse contro di lui. Lo riporta l'emittente "Cnn". Bannon è accusato di frode legata a una campagna di raccolta fondi che si supponeva fosse finalizzata a sostenere il muro di confine col Messico. "Non ho intenzione di tirarmi indietro", ha detto Bannon nel suo podcast conservatore "War Room". "Tutti sanno che amo la lotta". Bannon ha affermato che il suo arresto era "per fermare e intimidire le persone" che sostengono Trump nella costruzione del muro sul confine meridionale degli Stati Uniti. Bannon e altre tre persone sono state incriminate per aver utilizzato centinaia di migliaia di dollari donati a una campagna di crowdfunding online chiamata "Noi costruiamo il muro" per spese personali, tra cui diversi oggetti e attività legate al lusso. (Nys)