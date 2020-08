Usa: emerge file audio in cui Trump ringrazia gli afroamericani che non sono andati a votare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe detto in una riunione privata della Trump Tower, nei giorni precedenti al suo insediamento, circa tre anni e mezzo fa, che la minore affluenza alle urne degli elettori afroamericani lo ha aiutato a essere eletto. È quanto emerge da un file audio ottenuto dal sito "Politico". "Molti afroamericani non sono andati a votare per Hillary perché gli piacevo. È stato quasi come ottenere il loro voto, sai, ed è stato fantastico", ha detto Trump. L'incontro, secondo quanto riferito, si è tenuto con i membri del gruppo per i diritti di voto del Drum Major Institute, fondato da Martin Luther King Jr. e incentrato su questioni relative ai diritti civili. Tra i partecipanti c'erano Martin Luther King III, William Wachtel, James Forbes, Johnny Mack e Scott Rechler. (Nys)