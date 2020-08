Business news: Romania, aumento delle pensioni del 14 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Romania adotterà a breve una decisione finale sull'aumento delle pensioni del 14 per cento: lo ha dichiarato il premier romeno, Ludovic Orban. "La crisi sanitaria ha provocato una crisi economica. Nonostante ciò, e sebbene nessun altro paese europeo abbia preso una decisione similare, il governo aumenterà le pensioni di un buon 14 per cento. E' un aumento estremamente ampio, che ci impegnamo a finanziare sia il prossimo anno che negli anni a venire", ha dichiarato Orban parlando oggi da Craiova. "Lasciatemi ricordare che la Romania ha bisogno di accesso ai finanziamenti con costi minimi, al fine di assicurare le risorse finanziare necessarie per coprire le spese del bilancio statale, delle pensioni, e della disoccupazione", ha affermato il premier. Un aumento maggiore del 14, per cento, ha concluso Orban rivolgendosi ai pensionati romeni, è impossibile in questa fase delicata. (Rob)