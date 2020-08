Coronavirus: Speranza, durante emergenza fatte scelte difficile ma democrazie hanno retto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante l'emergenza Coronavirus, come governo, abbiamo fatto scelte molto difficili, adottato misure durissime e mi sono interrogato su come la necessità di tutelare la salute toccasse altri diritti garantiti dalla Costituzione". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al Meeting di Rimini. "La democrazia in Italia e nel mondo ha ha retto, ed essere un paese democratico è stato un punto di forza. La democrazia ci ha reso più forti", ha sottolineato Speranza.(Rin)