Libia: Algeria saluta con favore annuncio sul cessate il fuoco

- Il governo dell’Algeria ha salutato con favore i comunicati con cui oggi il presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, e il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, hanno fatto appello al cessate il fuoco in tutti i territori del paese. Durante una conversazione telefonica con l’omologo libico Mohamed Taher Siala, il ministro degli Affari esteri algerino Sabri Boukadoum ha auspicato che un cessate il fuoco venga messo in atto il prima possibile. Il premier del Governo di accordo nazionale e capo del Consiglio presidenziale della Libia, Fayez al Sarraj, e il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, hanno lanciato oggi due appelli per un cessate il fuoco nel paese nordafricano, come reso noto dalla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). (Ala)