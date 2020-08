Riforme: Di Maio, politica è luogo dove si decide futuro dei giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se riusciremo ad avere una visione per il paese e per le future generazioni allora avremo successo: lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel suo intervento al Meeting di Rimini 2020. Di Maio ha evidenziato che ciò è particolarmente importante per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi in arrivo dal Recovery Fund dell’Ue. Secondo il ministro degli Esteri, la politica è il luogo dove si decide il futuro dei giovani. Di Maio ha quindi invitato i giovani a “muoversi in prima persona” creando anche nuove occasioni di partecipazione. (Pav)