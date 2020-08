© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, sabato 22 agosto, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: lieve cedimento del campo anticiclonico sotto la spinta di correnti più umide e instabili occidentali in transito sull'Europa centrale che sarà responsabile, a metà giornata, di veloce passaggio di acquazzoni e temporali tra Valle d'Aosta e alto Piemonte. Sole prevalente su Piemonte centro-meridionale e Liguria, salvo annuvolamenti diurni e serali in particolare sulla riviera di Ponente e Appennino. Temperature stazionarie, in calo pomeridiano nelle zone interessate dai temporali. Venti deboli o moderati meridionali su basso Piemonte e Liguria. Mare Ligure poco mosso. (Rpi)