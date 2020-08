Scuola: Delrio (Pd) a Salvini, Parlamento ne ha discusso più volte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo discusso più volte della scuola in Parlamento, su sollecitazione dei partiti". Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo del Partito democratico alla Camera, al Meeting Rimini rispondendo al segretario della Lega Matteo Salvini che sullo stesso palco aveva detto che della scuola "il Parlamento non se sta occupando, se ne occupa solo il ministro". All'osservazione di Salvini, per il quale sulle politiche per la famiglia "Orban batte l'Italia 2 a 0", Delrio ha invece ribadito che a Montecitorio, "abbiamo approvato un modello di sostegno alle famiglie più avanzato di quello ungherese". (Rin)