Lavoro: Catalfo, presto decreto attuativo Fondo nuove competenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo modo - prosegue - non solo sosteniamo le aziende che investono in formazione e competitività mediante la riduzione del costo del lavoro a loro carico, ma permettiamo ai lavoratori di aumentare le occasioni di progressione professionale o di nuovo impiego scongiurando così lo spettro della disoccupazione. Presto varerò il decreto interministeriale di attuazione che renderà il Fondo pienamente operativo. Dopodiché, il mio obiettivo è quello di renderlo uno strumento strutturale: è necessario fornire il massimo sostegno ai lavoratori e alle imprese italiane non solo di fronte alle sfide di oggi, ma anche e soprattutto per quelle di domani", conclude Catalfo. (Rin)