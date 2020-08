Latina: distributore di via Piave minaacciato da fiamme, denunciato autore innesco incendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 53enne di Cisterna di Latina è stato arrestato per incendio doloso. L'uomo, a seguito di indaagini svolte dagli agenti della questura di Latina che hanno visionato immagini di varie aattività commerciali, è risultato essere il responsabile dell'incendio che il 19 agosto ha minacciato un distributore di carburanti in via Piave a Latina. Quel giorno vigili del fuco e gli stessi agenti, haanno dovuto lavorare non poco per evitare che le fiamme arrivassero al combustibile. A rogo domato, sono scattete le indagini che sono arrivate al piromane che, portato in questura, ha amesso la responsabilità di quell'incendio sostenendo di averlo fatto per pulire il terreno dalle sterpaglie. L'uomo è stato denunciato(Rer)