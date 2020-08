Messico: corruzione, Lopez Obrador su scandalo video fratello, "deve metterci la faccia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha spiegato ad ogni modo che il suo partito all'epoca si finanziava attraverso contributi popolari e che l'episodio "non è minimamente paragonabile" ai recenti fatti di corruzione denunciati dall'ex direttore dell'azienda energetica di stato Pemex, Emilio Lozoya. Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni di Lozoya alla procura l'ex presidente Enrique Pena Nieto avrebbe chiesto alla impresa di costruzioni brasiliana Odebrecht un pagamento di sei milioni di dollari per finanziare la sua campagna elettorale del 2012. Lo stesso uomo d'affari brasiliano Marcelo Odebrecht, ex ad della società, avrebbe fatto questa offerta a Pena Nieto quando questi era governatore del Messico. Almeno altri 16 politici sono stati citati da Lozoya nelle sue dichiarazioni alla procura. Tra questi anche gli ex presidenti Felipe Calderon e Carlos Salinas, ed ex senatori del Partito azione nazionale (Pan). (segue) (Mec)