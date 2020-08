Messico: corruzione, Lopez Obrador su scandalo video fratello, "deve metterci la faccia" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà agosto, il capo della Procura generale della Repubblica (Fgr), Alejandro Gertz Manero, ha diffuso un video contenente le accuse di corruzione che Lozoya ha riversato sull'ex presidente Enrique Pena Nieto e l'ex ministro delle Finanze Luis Videgaray. Secondo il funzionario, Pena Nieto e Videgaray avrebbero usato cento milioni di pesos (l'equivalente di circa 4,4 milioni di dollari) dell'impresa brasiliana per pagare specialisti internazionali nella campagna elettorale delle presidenziali del 2012. Un'accusa che Lozoya ha detto di poter sostenere grazie a quattro testimoni, a fatture e prove video. Non meno sensibile l'accusa secondo cui i due accusati, una volta al governo, avrebbero speso 120 milioni di pesos (5,3 milioni di dollari) per comprare il "sì" di cinque deputati e un senatore alla riforma energetica, la storica legge che apriva il comparto a privati e stranieri rompendo il monopolio esercitato da decenni dalla Pemex. Il pacchetto di accuse si completa con il presunto versamento di altre cospicue somme di denaro a parlamentari, funzionari ministeriali e un partito politico, per agevolare l'approvazione della riforma elettorale. Nel video di Gertz Manero, ampiamente rilanciato dai media messicani, si parla infine di presunti benefici economici che l'impresa Etileno XXI - legata a una filiale messicana della Odebrecht - avrebbe ottenuto dal governo. (Mec)