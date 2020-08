Governo: Tajani (FI), più potere al Parlamento, Conte governa attraverso Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento deve avere più potere: non si può dare tutto questo potere al presidente del Consiglio, che governa attraverso i dpcm, che decide tutto quello che si deve fare. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, durante il suo intervento al Meeting di Rimini. "Ci si lamenta di Orban, ma non è che ci si sia comportati in maniera differente in Italia", ha sottolineato l'ex presidente del Parlamento europeo. (Rin)