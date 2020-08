Sardegna: Taverna (M5s) su Billionaire, 6 casi positivi e 50 lavoratori in autoisolamento, vicina a chi ha contratto virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sei positivi al Covid-19 ed una cinquantina di dipendenti in isolamento! Questo il triste bilancio del Billionaire, locale della movida sarda di proprietà di Flavio Briatore. Sì, sì proprio quello che se la prendeva con il Governo per le misure volte a scongiurare un nuovo aumento esponenziale dei contagi. Rivolgo un pensiero di vicinanza a quanti hanno contratto questo maledetto virus... sul ruolo di Briatore stendiamo un velo pietoso”. Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato e portavoce del MoVimento 5 Stelle, Paola Taverna (Com)