Usa: Trump, la convention democratica è la più oscura e cupa di sempre

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito la convention nazionale del Partito democratico come la più "oscura" e la "più cupa" della storia, dopo che il candidato alla Casa Bianca Joe Biden lo ha accusato di aver diviso il paese e di aver fatto piombare la nazione nell'"oscurità". Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Nell'ultima settimana, i Democratici hanno tenuto la convention più oscura, rabbiosa e cupa della storia americana", ha detto il Presidente Trump nei commenti ai membri di un gruppo conservatore ad Arlington, in Virginia. Il presidente ha accusato i democratici di "accusare gli Stati Uniti di essere razzisti e di essere un paese orribile che deve essere riscattato". Trump ha specificamente incolpato Biden per le sue osservazioni, nelle quali ha promesso di aiutare il paese a superare una "stagione di oscurità". Trump ha sostenuto che Biden e altri Democratici hanno ignorato le cose positive che già ci sono, come i segnali di ripresa economica in mezzo alla pandemia e i progressi per il vaccino anticoronavirus. Trump ha affermato che la ripresa economica stava assumendo la forma di una "super V", di cui, secondo lui, i Democratici "probabilmente non erano contenti". Trump ha anche affermato che i Democratici "vogliono punire gli Stati Uniti e i suoi cittadini". (Nys)