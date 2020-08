Regionali: Salvini, "sento aria di cambiamento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni regionali “saranno importanti perché sento aria di cambiamento”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel suo intervento al Meeting di Rimini 2020. “Sarà un voto dei toscani per i toscani, dei pugliesi per i pugliesi, dei veneti per i veneti, ognuno raccoglierà quello che ha seminato”, ha detto Salvini. Il voto, ha detto ancora il leader della Lega, “sarà importante per le regioni e mi auguro che non ci sia qualcuno che mette in discussione il diritto di voto”. (Rin)