Russia: via libera dei medici al trasferimento di Navalnyj all'estero

- L’esponente dell’opposizione russa Aleksej Navalnyj, attualmente ricoverato in ospedale a Omsk in condizioni critiche, può essere trasportato all'estero per essere curato altrove. Lo ha annunciato il vice primario dell'ospedale di Omsk, dopo che una squadra di medici tedeschi è stata ammessa a visitare l'oppositore russo ricoverato in ospedale. "La squadra tedesca ritiene che Navalanj possa essere trasportato, ma al momento abbiamo deciso di comune accordo che è troppo presto", ha dichiarato il medico parlando ai giornalisti, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Sputnik". "Abbiamo ricevuto una richiesta in tal senso da membri della sua famiglia che si assumono il rischio, a noi non interessa", ha aggiunto. Secondo quanto affermato in precedenza dal primario dell'ospedale di Omsk, Aleksander Murakhovskyij, Navalnyj non potrà venire trasferito altrove fino a quando il quadro clinico non si stabilizzerà. La dichiarazione è stata rilasciata dopo che la consorte di Navalnyj ne ha chiesto il trasferimento in Germania tramite un volo aereo. (Res)