Energia: Tunisia, ministero Energia smentisce presenza di petrolio a Borj el Khadhra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Energia, delle Miniere e della Transizione energetica della Tunisia smentisce l’esistenza di “qualsiasi zona, società, piattaforma o pozzo di petrolio” denominato “Pétrole France” a Borj el Khadhra, nel governatorato di Tataouine. Lo riferisce un comunicato rilasciato oggi dal ministero di Tunisi, secondo cui il pozzo petrolifero più vicino è situato a 170 chilometri dalla zona in questione, ovvero a El Borma, presso Tozeur. La smentita giunge dopo la circolazione sui social network di una foto aerea, presa dal sito Google Maps, che mostra un’area di colore nero presso il villaggio di Borj El Khadhra, identificata da un segnaposto come “Pétrole France”. Nella zona, ha affermato il ministero, non ci sono piattaforme, pozzi o fuoriuscite di petrolio. Il ministero ha anche precisato che Google Maps non è “un riferimento legale o ufficiale dello Stato tunisino o di qualsiasi altro paese”, spiegando che l’area di colore verde e nero corrisponde ad “acqua e alghe con palme, canne e altre piante”, come mostrerebbe chiaramente un ingrandimento dell’immagine. L’immagine è stata ripubblicata anche dal presidente del gruppo parlamentare della coalizione Al Karama, Seif Eddine Makhlouf, sulla sua pagina Facebook, con una richiesta di spiegazioni rivolta al ministero dell’Energia. (Tut)