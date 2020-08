Russia: ministro Commercio, dalla primavera 2021 esportazioni del vaccino contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia potrebbe iniziare ad esportare il vaccino contro il Covid-19 nella primavera del 2021. Lo ha detto il ministro del Commercio di Mosca, Denis Manturov, parlando oggi ai giornalisti. "Ciò avverrà quando avremo già raggiunto un livello di produzione decente nel nostro paese", ha precisato il ministro. "Le forniture inizieranno quando i volumi di produzione del vaccino nel nostro paese aumenteranno e i nostri istituti, in particolare Gamaleya, avranno interagito con i partner stranieri, in quanto bisogna passare per un ciclo di approvazioni prima di prendere la decisione. Qualcuno è pronto a comprarlo già oggi, ma noi non siamo pronti in quanto dobbiamo prima completare i nostri compiti", ha dichiarato Manturov. (Rum)