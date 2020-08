Libia: Francia, appello a cessate il fuoco sviluppo positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia considera “un passo positivo” i comunicati con cui oggi il presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, e il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, hanno fatto appello al cessate il fuoco in tutti i territori del paese. Lo riferisce un comunicato della diplomazia di Parigi. Secondo il ministero degli Esteri francese, i due appelli devono comunque “concretizzarsi sul campo”. La Francia fa appello a tutte le parti affinché mettano “effettivamente in atto la fine delle ostilità e s’impegnino in buona fede per concludere un cessate il fuoco durevole” che permetta con “passi reciproci, credibili e verificabili di giungere a una ripresa del processo politico e alla fine di tutte le ingerenze straniere in Libia”. Secondo il comunicato, Parigi “invita ugualmente le parti a proseguire i loro sforzi per consentire al più presto la ripresa della produzione petrolifera e l’allocazione trasparente dei suoi proventi”. La diplomazia francese ribadisce che non c’è spazio per una soluzione militare in Libia, ripetendo l’appello a un “ritorno al processo politico, sotto l’egida delle Nazioni Unite e in base ai parametri concordati dai libici, al fine di aprire la strada a elezioni”. Il processo politico in questione comprenderebbe “la riunificazione delle istituzioni libiche e le riforme economiche e securitarie indispensabili per stabilizzare il paese”. (Res)