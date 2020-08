Scuola: Fratoianni (Leu), per riapertura necessario contributo di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la giusta, urgente, necessaria e non rinviabile riapertura delle scuole c'è bisogno del contributo di tutti dagli studenti ai docenti, dalle famiglie ai dirigenti scolastici, dagli enti locali ai sindacati." Lo scrive su Twitter il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. "Lanciare accuse e contribuire così - conclude l'esponente di Leu, vicepresidente della commissione cultura di Montecitorio - al bailamme scatenato da una destra irresponsabile e cialtrona, non aiuta di certo."(Rin)