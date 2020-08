Torino: un arresto in operazione Municipale e Polizia nel quartiere Aurora, tre sanzioni e sequestro di cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la notte la Polizia Municipale e il commissariato di Polizia di zona hanno svolto un'operazione concentrata nel quartiere Aurora di Torino. Gli agenti hanno controllato 3 attività tra cui due kebab e un bar in zona corso Casale, corso Giulio e via Maria Ausiliatrice. Dai controlli sono scattate 5 contravvenzioni per violazioni di carattere igienico-sanitario, per un ammontare complessivo di 3 mila e 70 euro. Nella stessa zona è stato fermato e sanzionato un veicolo per la mancata assicurazione del mezzo. L'ultimo controllo ha coinvolto un 45enne marocchino pregiudicato: nel suo alloggio sono stati rinvenuti 97 grammi di cocaina e l'uomo è stato arrestato per spaccio e detenzione di droga.(Rpi)