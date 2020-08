Frosinone: rapinano una banca e si nascondono sul tetto di una casa, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno rapinato una banca a Frosinone e sono scappati con il bottino nascondendosi sul tetto di una casa. I malviventi, però, non sono stati raggiunti e arrestati dagli uomini della Squadra mobile e delle Volanti della Questura unitamente al personale del Compartimento della Polizia postale e delle comunicazioni Lazio, sezione di Frosinone, li hanno individuati e arrestati. E' accaduto questa mattina nel capoluogo ciociaro quando due malviventi si sono introdotti con il volto travisato dalle mascherine, nella filiale della Banca di Puglia e Basilicata di Viale Mazzini e, sotto la minaccia di un taglierino, si sono impossessati di circa 6000 euro dalle casse dandosi poi alla fuga. Quanto stava accadendo non è sfuggito però ad un poliziotto del Reparto volanti di Frosinone, in quel momento libero dal servizio, che ha allertato la sala operativa facendo così attuare il piano antirapina. All’arrivo delle numerose pattuglie della Squadra mobile e delle Volanti, cui si è unito un equipaggio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, ai due rapinatori non è rimasta alcuna possibilità di sottrarsi alla cattura. Grazie al coordinamento del personale in strada da parte della sala operativa, in breve tempo i due malfattori sono stati accerchiati dagli operatori e raggiunti sul tetto di uno stabile di via Mola Vecchia, dove speravano di non essere individuati, e tratti in arresto dai poliziotti che hanno anche recuperato il bottino. In manette sono finiti un italiano di 39 anni, sottrattosi alla misura degli arresti domiciliari, e di un albanese di 29 anni, entrambi residenti in provincia di Ragusa e pregiudicati per reati contro il patrimonio. I due sono stati associati presso la Casa Circondariale di Frosinone.(Rer)