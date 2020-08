Coronavirus: tamponi aeroporti, Piemonte manda rinforzi a Malpensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte va in soccorso della Lombardia per eseguire i tamponi sui viaggiatori in arrivo da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, i paesi considerati con il maggiore rischio Coronavirus. I rinforzi verranno inviati a Malpensa dove effettueranno i test per i passeggeri, che spesso sono piemontesi che utilizzano aeroporti lombardi per alcuni voli. Inoltre, l'assessore alla sanità Luigi Icardi ha chiesto alle Asl di predisporre un punto di accesso diretto per effettuare i test Covid sul momento, senza più bisogno di prenotazione. (Rpi)