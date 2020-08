Battisti: E. Savino (FI), Lula mente, sinistra ha sempre dato copertura politica a ex terrorista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la deputata di Forza Italia, Elvira Savino, "non sappiamo quanto sia veritiero e sentito il mea culpa di Lula che dopo tanti anni ha riconosciuto di aver sbagliato a concedere l'asilo politico al terrorista rosso Cesare Battisti. Quel che è certo, invece - spiega la deputata azzurra in una nota -, è che l'ex presidente brasiliano mente clamorosamente quando dice che tutta la sinistra italiana faceva pressioni perché il Brasile consegnasse Cesare Battisti all'Italia. E' una balla colossale. La richiesta al Brasile di estradare Battisti in Italia fu fatta dal Governo Berlusconi, mentre la sinistra ha sempre coperto politicamente la latitanza dorata dell'ex membro dei Proletari Armati per il Comunismo", conclude. (Com)