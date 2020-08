Lavoro: Catalfo, presto decreto attuativo Fondo nuove competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presto varerò il decreto interministeriale di attuazione per rendere il Fondo nuove competenze pienamente operativo. E' quanto scrive su Facebook la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. "Una delle sfide più importanti che il Governo sta affrontando è quella di ridare pieno slancio a un tessuto produttivo alle prese con i rapidi cambiamenti del mondo del lavoro ulteriormente accelerati dall’epidemia. Per farlo - sottolinea - dobbiamo adottare strumenti nuovi e incisivi, volti a creare sviluppo partendo innanzitutto dalla formazione e dall’accrescimento delle competenze dei lavoratori, con un’attenzione particolare alle donne e ai giovani. Il Fondo nuove competenze, da me fortemente voluto, va proprio in questa direzione. Introdotta con il Decreto Rilancio e rafforzata con il Decreto Agosto - che ne ha portato l’attuale dotazione a 730 milioni ed esteso l’utilizzo anche alle transizione occupazionali e fino al 2021 - questa misura fornisce alle imprese uno strumento alternativo alla Cassa integrazione e di natura 'attiva' - spiega Catalfo -. Attivando il Fondo, infatti, i lavoratori rientrano in azienda e il loro orario di lavoro può essere rimodulato: una parte di esso viene retribuito dallo Stato e dedicato a corsi di formazione che consentono loro di accrescere le proprie competenze per dare valore aggiunto all’impresa". (segue) (Rin)