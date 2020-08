Mediterraneo orientale: ministro Esteri tedesco Maas in Grecia e Turchia il 25 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, incontrerà martedì 25 agosto ad Atene l'omologo della Germania, Heiko Maas. Lo riferisce una nota stampa del ministero degli Esteri greco, secondo cui le discussioni si concentreranno sulla situazione nel Mediterraneo orientale, nonché sulle relazioni tra Unione europea e Russia e sulla situazione in Libia, in vista della riunione informale "Gymnich" dei ministri degli Esteri dell'Ue che si terrà a Berlino il 27 e 28 agosto. Al termine dei colloqui, previsti attorno alle 12, sono previste delle dichiarazioni alla stampa. Fonti diplomatiche citate dal quotidiano "Kathimerini" riferiscono che Maas lo stesso giorno si dovrebbe recare anche in visita ad Ankara. La Germania ha annunciato nelle scorse ore un'iniziativa diplomatica per mediare tra Grecia e Turchia alla luce delle ultime tensioni nel Mediterraneo orientale. Il 24 agosto il ministro degli Esteri tedesco ha in programma una visita a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. (Gra)