Maltempo: Metro Torino, dopo la stazione Bernini domani riapre anche fermata Principi D'Acaja

- In anticipo rispetto alle previsioni domani riaprirà anche la stazione Metro Principi D'Acaja. L'annuncio arriva da Gtt e InfraTo che confermano la messa in sicurezza dei controsoffitti. Ora mancano soltanto alcuni lavori specifici che si svolgeranno in alcuni punti della stazione. L'azienda dei trasporti sta quantificando i danni legati al nubifragio che lunedì ha colpito Torino mettendo fuori uso le stazioni Bernini e Principi D'Acaja: si parla di alcune centinaia di migliaia di euro su cui verranno avviate procedure di risarcimento. (Rpi)