Referendum: Di Maio, taglio parlamentari è inizio di un percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio dei parlamentari è un’opportunità di cambiamento: non è la fine di un percorso ma l’inizio. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel suo intervento al Meeting di Rimini 2020. Secondo Di Maio, tale percorso proseguirà subito dopo con la riforma dei regolamenti parlamentari e poi con la legge elettorale “che spero possa essere approvata a larga maggioranza”. Altri temi importanti, secondo Di Maio, sono legati all’etica dei parlamentari, ed ai valori di riferimento come democrazia, sviluppo della società e approccio istituzionale. Un altro tema fondamentale, ha dichiarato il ministro, è quello della “crisi della legge”, che nel corso degli anni è stata svilita portando ad una “bulimia normativa” per cui i cittadini finiscono per essere confusi. “Si usano le norme come comunicati stampa”, ha detto Di Maio aggiungendo: “Si approvano per dire di averle fatte”, mentre poi si tralascia l’attuazione.(Pav)