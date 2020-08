Scuola: Salvini, il parlamento non si sta occupando del tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del tema della scuola non si sta occupando, perché se ne occupa solo il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che litiga con i sindacati. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini nel suo intervento al Meeting di Rimini 2020. “Non abbiamo toccato palla”, ha detto Salvini osservando che in una democrazia parlamentare bisognerebbe dare all’opposizione l’opportunità di lavorare. Salvini ha accusato il governo di mancanza di chiarezza sulle misure adottate per la riapertura delle scuole dopo l'emergenza Covid-19. (Pav)