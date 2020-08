Ungheria: Salvini, paese modello in Europa per aiuti ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria è uno dei pochi paesi in controtendenza in Europa per quanto riguarda il tasso di natalità: lo ha sottolineato il leader della Lega Matteo Salvini nel suo intervento al Meeting di Rimini 2020. “Non si può parlare di giovani se non si fa nulla per aiutare i giovani a costruirsi una famiglia”, ha dichiarato il leader della Lega. “Da questo punto di vista Orban batte Italia due a zero”, ha detto elogiando il tasso di natalità in crescita in Ungheria. (Pav)